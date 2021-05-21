Instax выпустила принтер mini Link в лимитированном цвете Beige Gold

Компания FUJIFILM добавила в линейку мобильных принтеров Instax mini Link устройство с корпусом в цвете Beige Gold. Лимитированная версия в новом оттенке уже поступила в продажу.





Кратко о функциях и возможностях принтера Instax mini Link:

Датчик движения в устройстве и удобный интерфейс нового приложения mini Link (чтобы напечатать фотокарточку нужно просто свайпнуть вверх, чтобы воспользоваться функцией «reprint» перевернуть принтер и нажать на кнопку, а чтобы приблизить фотографию достаточно просто покрутить устройство в разные стороны);

Возможность печатать момент из видео;

27 различных дизайнов и коллажи;

Режим «вечеринка» (позволит подключиться к принтеру вместе с друзьями и напечатать совмещенную фотокарточку);

Compatibility Test (интерактивный тест, который разбавит любую вечеринку, а затем напечатает результаты на снимке).

Стоимость устройства составляет 9 490 рублей.

Кстати, обзор на устройство можно посмотреть тут.

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