Instax выпустила принтер mini Link в лимитированном цвете Beige Gold

Компания FUJIFILM добавила в линейку мобильных принтеров Instax mini Link устройство с корпусом в цвете Beige Gold. Лимитированная версия в новом оттенке уже поступила в продажу.
Кратко о функциях и возможностях принтера Instax mini Link:
- Датчик движения в устройстве и удобный интерфейс нового приложения mini Link (чтобы напечатать фотокарточку нужно просто свайпнуть вверх, чтобы воспользоваться функцией «reprint» перевернуть принтер и нажать на кнопку, а чтобы приблизить фотографию достаточно просто покрутить устройство в разные стороны);
- Возможность печатать момент из видео;
- 27 различных дизайнов и коллажи;
- Режим «вечеринка» (позволит подключиться к принтеру вместе с друзьями и напечатать совмещенную фотокарточку);
- Compatibility Test (интерактивный тест, который разбавит любую вечеринку, а затем напечатает результаты на снимке).
Стоимость устройства составляет 9 490 рублей.
Кстати, обзор на устройство можно посмотреть тут.
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