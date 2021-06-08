Huawei выпустила свою клавиатуру для Android

Компания Huawei выпустила новое фирменное приложение — клавиатуру Celia, которая подходит для Android и HarmonyOS 2.0. Она поддерживает 170 языков и содержит тысячи смайликов, разные шрифты и несколько тем оформления.

Также среди функций есть портретный и альбомный режимы набора, настройка звука, поддержка буфера обмена и так далее.

Клавиатура поддерживает не только ввод с помощью клавиш, но и голосовой, а также с помощь свайпов. Приложение получило версию 1.0.1.301 и доступно для загрузки в AppGallery. Также в сети можно найти уже выгруженные APK-файлы.

Фактически, это аналог Gboard и других клавиатур, так что проблем с ней, скорее всего, не возникнет.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram