Инсайдер раскрыл подробности линейки Honor 80

Популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о серии Honor 80. Ожидается, что в ней будет три версии.

Ранее предполагалось, что новинки получат следующие названия: Honor 80, 80 Pro и 80 Pro +. Однако, сейчас сообщается, что модели 80 Pro + ждать не стоит. Компания выпустит Honor 80 SE. Распределение по процессорам будет следующее:

Honor 80 SE — Dimensity 1080;

Honor 80 — Snapdragon 778G+;

Honor 80 Pro — Snapdragon 8+ Gen 1.

Также утверждается, что модель SE получит камеру на 64 Мп, базовая — на 108 Мп. Оба устройства в базе регулятора 3C упоминаются с поддержкой 66-ваттной зарядки. Honor 80 Pro, в свою очередь, может получить основную камеру с датчиком на 200 Мп и 100-ваттную зарядку.

Представить серию Honor 80 должны до конца 2022 года.

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