В России зарегистрирована новая платёжная система HelloPay

Реестр операторов платёжных систем Банка России пополнился платёжной системой под названием «HelloPay». В качестве расчётного банка для системы выступает «Транскапиталбанк».

На сайте Центробанка указывается, что ООО «Хелло» будет выполнять услуги по переводу средств. Если перейти на официальный сайт «HelloPay», то можно обнаружить тарифные планы на проведение операций. В список входят трансграничные переводы, отправка средств по России без открытия счёта, оплата товаров и услуг в пользу юридических лиц.

На данный момент сайт системы находится в разработке, о чем говорит неработающий баннер «Вход для участников платёжной системы» с пометкой «Скоро».

По информации издания «Ведомости», компания ООО «Хелло» зарегистрирована в 2016 году. Каких-либо комментариев для журналистов представители системы не дают.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!