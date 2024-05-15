Характеристики и цену Poco F6 Pro слили до релиза

В сети оказались характеристики и предварительная цена Poco F6 Pro, который будет представлен в Индии и остальном мире 23 мая вместе с Poco F6 5G.

Предполагается, что Pro-версия станет ребрендингом Redmi K70 — из-за дизайна новинки и расположения задней камеры. Судя по странице с Amazon, Poco F6 Pro обойдется в 619,90 евро.

В слитых данных с торговой площадки показан вариант смартфона на 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней. За вычислительную часть отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 2 и операционная система MIUI 14. За зарядку: аккумулятор на 5000 мАч, функция HyperCharge на 120 Вт и разъем USB Type-C.

Что касается экрана, смартфон получил 6,4-дюймовый WQHD+ Flow AMOLED-дисплей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость в 4000 нит.

На задней стороне устройства тройная камера на 50 мегапикселей, но пока без особых подробностей. Ожидаются как минимум два варианта расцветки: черная и белая.