Готовятся продажи первого в мире ноутбука со складным экраном

Lenovo официально запускает в продажу ноутбук со складным экраном Thinkpad X1 Fold. Его позиционируют в качестве первого лэптопа такого класса в мире.

Новинка основана на гибкой панели OLED с диагональю 13,3 дюйма в разложенном состоянии. В сложенном её половинки имеют диагональ по 9,6 дюйма. Новинка весит 999 грамм.

Внутри установлен неназванный «гибридный» процессор Intel, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X с частотой 4267 МГц. Постоянная память реализована SSD типа M.2 2242 с ёмкостью до 1 ТБ.

Есть также адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, модем 5G, два порта USB-C, фронтальная камера на 5 МП с ИК-сенсором, а также аккумулятор на 50 Вт·ч.

Предзаказ в США и Европе открыт по цене от 2500 долларов и 2800 евро соответственно.