Google Meet под прицелом: МВД фиксирует рост мошеннических звонков через сервис

МВД заявило, что Google Meet стал основным каналом связи для мошенников.
Вадим Майков сегодня в 22:33

Управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило ТАСС, что всё больше злоумышленников используют Google Meet для связи с жертвами.

По данным ведомства, ранее большинство «мошеннических звонков» проходили через традиционную сотовую связь, однако после усиления контроля преступники начали искать обходные пути. Отдельные схемы фиксируются с использованием FaceTime и мессенджера Max, но именно Google Meet, по словам МВД, становится «основным способом связи».

Причин несколько:

  • Сложность расследований. Получить оперативно данные от Google для уголовных дел практически невозможно, что делает коммуникации преступников более защищёнными.
  • Широкая распространённость. Google Meet предустановлен на большинстве смартфонов с Android. Пользователям не нужно устанавливать новое приложение, что упрощает задачу мошенников.

Ранее, 13 августа, Роскомнадзор официально признал, что частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Ведомство объяснило это необходимостью «противодействовать преступникам».

В Минцифры добавили, что такие меры должны снизить число мошеннических звонков и уменьшить риски для операторов связи, которые могут нести финансовую ответственность за действия злоумышленников.

