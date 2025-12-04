Pantone назвал цвет 2026 года

Американский институт цвета Pantone объявил цветом 2026 года оттенок белого под названием Cloud Dancer («танцующий с облаками»). Его официальный код — PANTONE 11-4201.

Эксперты Pantone объясняют решение тем, что Cloud Dancer отражает потребность общества в спокойствии и символизирует «чистый холст», с которого можно начать заново.

Напомним, цветом 2025 года Pantone объявлял коричневый оттенок Mocha Mousse. В итоге коричневый действительно стал одним из главных трендов в моде и дизайне в 2025 году.