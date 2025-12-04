Pantone назвал цвет 2026 года | The GEEK
close
Новости

Pantone назвал цвет 2026 года

Впервые за 26 лет им стал оттенок белого.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:21

Американский институт цвета Pantone объявил цветом 2026 года оттенок белого под названием Cloud Dancer («танцующий с облаками»). Его официальный код — PANTONE 11-4201.

Эксперты Pantone объясняют решение тем, что Cloud Dancer отражает потребность общества в спокойствии и символизирует «чистый холст», с которого можно начать заново.

Напомним, цветом 2025 года Pantone объявлял коричневый оттенок Mocha Mousse. В итоге коричневый действительно стал одним из главных трендов в моде и дизайне в 2025 году.

id·215866·20251204_1724

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры