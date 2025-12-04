The Elec: iPhone 17e получит экран от iPhone 16e без Dynamic Island

iPhone 17e, дебют которого ожидается в начале 2026 года, может получить дисплей от iPhone 16e. Он же использовался в iPhone 14. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec со ссылкой на источники в индустрии.

Ожидается, что экран сохранит диагональ 6,1 дюйма, частоту 60 Гц и технологию LTPS OLED. Единственным заметным отличием станут только более узкие рамки.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что в iPhone 17e появится Dynamic Island. Теперь же не исключено, что Apple в последний момент решила оставить модель с привычной «чёлкой», чтобы не конкурировать с базовым iPhone 17, который считается одним из самых успешных продуктов за последние годы.

По данным The Elec, основным поставщиком экранов для iPhone 17e станет китайская компания BOE. Samsung и LG получат меньшую часть заказа и сосредоточатся на выпуске панелей для iPhone 17 Pro.