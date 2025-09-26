Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею | The GEEK
Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max останутся эксклюзивом для Китая.

25 сентября Xiaomi представила новые смартфоны Xiaomi 17Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. «Прошки» останутся эксклюзивом для Поднебесной, а «база» выйдет на глобальном рынке.

Однако, по данным польского энтузиаста Kacper Skrzypek, глобальный Xiaomi 17 может получить батарею меньшей емкости. В сборках ПО он нашел информацию о том, что аккумулятор составит 6 330 мАч, что на 670 мАч или на 10% меньше китайской версии с 7 000 мАч.

Напомним, Xiaomi 17 получил 6,3-дюймовый экран LTPO OLED, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, три 50-мегапиксельные камеры, защиту от воды и пыли IP66/68/69, а также ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев. Подробнее о новинке читайте по ссылке.

Глобальный релиз Xiaomi 17 ожидается зимой.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
