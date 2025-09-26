OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью

Компания OPPO выпустила в Индии специальную лимитированную версию смартфона Reno 14 5G. Особенность новинки — уникальный дизайн с индийскими мотивами, а также задняя панель, меняющая цвет с черного на золотой в зависимости от температуры.

OPPO Reno 14 5G Diwali Edition не отличается по характеристикам от базовой версии. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 8350, а также батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт.

Стоимость лимитки — 39 999 рупий (~37 700 рублей).