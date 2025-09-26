OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью | The GEEK
close
Новости

OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью

Смартфон выполнен в дизайне с индийскими мотивами и технологией OPPO GlowShift.

Компания OPPO выпустила в Индии специальную лимитированную версию смартфона Reno 14 5G. Особенность новинки — уникальный дизайн с индийскими мотивами, а также задняя панель, меняющая цвет с черного на золотой в зависимости от температуры.

OPPO Reno 14 5G Diwali Edition не отличается по характеристикам от базовой версии. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 8350, а также батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт.

Читайте подробнее о OPPO Reno 14

OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F

Стоимость лимитки — 39 999 рупий (~37 700 рублей).

id·211336·20250926_1551
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса
OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном
Представлен Xiaomi 17 — базовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Продажи бюджетного Redmi 15 стартовали в России
Флагманский HONOR Magic 8 красуется на «живых» фото
Realme GT 8 Pro станет первым в России флагманом на Snapdragon 8 Elite Gen 5
OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad
Больше никакой «шайбы»: дизайн OPPO Find X9 раскрыт за месяц до презентации
Все характеристики OPPO Find X9 Pro утекли в сеть
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу коммерческой тайны OPPO
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Все характеристики OPPO K13 Turbo и K13 Turbo Pro
OPPO готовит к релизу серию K13 Turbo с уникальной системой активного охлаждения
Бюджетные OPPO A5 и A5i Pro с батареей 6000 мАч и защитой IP65 вышли в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры