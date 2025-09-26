Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян | The GEEK
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян

На него пришлось менее 4% от всех предзаказов.

На iPhone Air пришлось всего чуть меньше 4% от всех оформленных предзаказов в «М.Видео». Об этом сообщили в пресс-службе компании, отметив ажиотажный спрос на другие новинки Apple.

Основной интерес покупателей сосредоточен на других моделях: iPhone 17 Pro Max занял лидирующую позицию — 42% заказов.

Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold

Напомним, ключевая особенность iPhone Air — его компактность и легкость. Толщина корпуса смартфона составляет всего 5,6 мм. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, новым 6-ядерным процессором A19 Pro и 48-мегапиксельной камерой Fusion. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном материале.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
