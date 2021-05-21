Бета-версия Gears of War 3 для PlayStation 3 появилась в сети

Геймеры знают, что игры серии Gears of War являются эксклюзивом для Xbox и, иногда, ПК. Но, как оказалось, есть минимум одна версия для PlayStation, причём для старой PlayStation 3. Энтузиаст под ником смог найти бета-версию Gears of War 3 для старой консоли, запустил её и снял игровой процесс на видео.

Опубликованный ролик превышает по длительности 8 часов (если точнее, то это 8 часов 21 минута). Проект явно ещё далёк от коммерческой версии. Судя по видео, на нём есть просадки FPS, недоработки по визуально части, и так далее.

Самое интересное, что игру не запустишь на обычной «тройке» нужен девкит. Так называется особая версия консоли для разработчиков или тестировщиков. У обычной PlayStation 3 недостаточно оперативной памяти для запуска проекта.

Также блогер заявил, что не собирается заниматься техподдержкой и модификацией прототипа.

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