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Новости

Funko представила фигурки по «Игре в кальмара»

Компания Funko выпустит несколько фигурок по мотивам сериала «Игра в кальмара».

Всего в коллекцию войдут шесть фигурок. Запуск в продажу запланирован на март 22 марта 2022 года, а вот предзаказ можно оформить уже сегодня. Один персонаж обойдётся в $10,99 (около 775 рублей), все шесть – $65,99 (около 4 650 рублей).

На выбор доступны следующие персонажи:

  • Охранник в маске;
  • О Иль Нама — игрок 001;
  • Кан Сэ Бёк — игрок 067;
  • Али Абдул — игрок 199;
  • Чо Сан У — игрок 218;
  • Сон Ги Хун — игрок 456.

Посмотреть «Игру в кальмара» можно прямо сейчас на Netflix. Весь сериал состоит из 9 серий по 60 минут.

Источник:
Funko

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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