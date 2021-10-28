Funko представила фигурки по «Игре в кальмара»

Компания Funko выпустит несколько фигурок по мотивам сериала «Игра в кальмара».
Всего в коллекцию войдут шесть фигурок. Запуск в продажу запланирован на март 22 марта 2022 года, а вот предзаказ можно оформить уже сегодня. Один персонаж обойдётся в $10,99 (около 775 рублей), все шесть – $65,99 (около 4 650 рублей).
На выбор доступны следующие персонажи:
- Охранник в маске;
- О Иль Нама — игрок 001;
- Кан Сэ Бёк — игрок 067;
- Али Абдул — игрок 199;
- Чо Сан У — игрок 218;
- Сон Ги Хун — игрок 456.
Посмотреть «Игру в кальмара» можно прямо сейчас на Netflix. Весь сериал состоит из 9 серий по 60 минут.
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