Funko представила фигурки по «Игре в кальмара»

Компания Funko выпустит несколько фигурок по мотивам сериала «Игра в кальмара».

Всего в коллекцию войдут шесть фигурок. Запуск в продажу запланирован на март 22 марта 2022 года, а вот предзаказ можно оформить уже сегодня. Один персонаж обойдётся в $10,99 (около 775 рублей), все шесть – $65,99 (около 4 650 рублей).

На выбор доступны следующие персонажи:

Охранник в маске;

О Иль Нама — игрок 001;

Кан Сэ Бёк — игрок 067;

Али Абдул — игрок 199;

Чо Сан У — игрок 218;

Сон Ги Хун — игрок 456.

Посмотреть «Игру в кальмара» можно прямо сейчас на Netflix. Весь сериал состоит из 9 серий по 60 минут.