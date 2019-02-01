Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году

Поклонники серии Splinter Cell с нетерпением ждут появления новой части и всячески ищут намёки на неё. Например, агент “засветился” в игре Ghost Recon.

Итальянское издание Multiplayer.it опубликовало интервью с актёром, который озвучивает “итальянскую версию” главу Четвёртый Эшелон. По его словам, новая часть находится в разработке. Также он отметил, что релиз игры мог произойти в 2020 году, но из-за пандемии выход перенесли на 2021 год.

Новая часть Splinter Cell будет заключительной историей агента Сэма Фишера, после чего он уйдёт на заслуженную пенсию. Возраст главного героя 63 года, а его голосу Майклу Айронсайду уже 70 лет.

Известно, что Ubisoft во всю ведёт работу совместно с Oculus над VR-версиями Assassin’s Creed и Splinter Cell. Может получиться и такое, что заключительная часть окажется эксклюзивом для Oculus Rift. Нечто подобное происходит с последней частью Half-Life 2, которая разработана исключительно для VR.