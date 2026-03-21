Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store

В магазине приложений App Store было обнаружено мошенническое приложение под названием «Россельхоз:Банк Онлайн». Об этом предупредили в пресс-службе Россельхозбанка.

Информация о приложении появилась несколько дней назад. Однако до сих пор Apple не предприняла никаких мер. Представители банка настоятельно рекомендуют не скачивать и не устанавливать его.

Если приложение уже было установлено или в него вводились какие-либо конфиденциальные данные, пользователям советуют незамедлительно связаться с банком через официальные каналы, чтобы принять меры по защите средств.

На данный момент официального мобильного приложения Россельхозбанка для iPhone в App Store нет.