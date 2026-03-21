Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store

Оно создано мошенниками для сбора персональных данных пользователей.
Редакция The GEEK вчера в 10:06

В магазине приложений App Store было обнаружено мошенническое приложение под названием «Россельхоз:Банк Онлайн». Об этом предупредили в пресс-службе Россельхозбанка.

Информация о приложении появилась несколько дней назад. Однако до сих пор Apple не предприняла никаких мер. Представители банка настоятельно рекомендуют не скачивать и не устанавливать его.

Если приложение уже было установлено или в него вводились какие-либо конфиденциальные данные, пользователям советуют незамедлительно связаться с банком через официальные каналы, чтобы принять меры по защите средств.

На данный момент официального мобильного приложения Россельхозбанка для iPhone в App Store нет.

Читайте также
Приложение Альфа-Банка вернулось в App Store под новым названием
App Store

Приложение Альфа-Банка вернулось в App Store под новым названием

Добавили поддержку бесконтактной оплаты с помощью iPhone.
Apple начала блокировать приложения 18+ без подтверждения возраста
App Store

Apple начала блокировать приложения 18+ без подтверждения возраста

Ограничения уже действуют в нескольких странах и штатах США
Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года
App Store

Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года

Страницы с предзаказом игры уже открыты в магазинах приложений App Store и Google Play.
Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D
Apple

Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D

Apple представила модель LiTo, способную создавать 3D-объекты по одной фотографии с учётом физики света.
Ещё по теме
Складной iPhone и базовый iPhone 18 выйдут с задержкой

Складной iPhone и базовый iPhone 18 выйдут с задержкой
Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh

Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh
Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать

Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать
«Цитрусовый» MacBook Neo потерял цвет после солнца

«Цитрусовый» MacBook Neo потерял цвет после солнца
Apple представила AirPods Max 2

Apple представила AirPods Max 2
Liquid Glass останется в iOS надолго, несмотря на критику

Liquid Glass останется в iOS надолго, несмотря на критику
Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple

Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple
Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold

Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold
MacBook Pro с M5 Max сравнили в играх с ноутбуками на RTX 4090 и 5080

MacBook Pro с M5 Max сравнили в играх с ноутбуками на RTX 4090 и 5080
Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone

Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone
MacBook Neo протестировали в играх: на что способен ноутбук с чипом от iPhone 16 Pro

MacBook Neo протестировали в играх: на что способен ноутбук с чипом от iPhone 16 Pro
Apple передумала выпускать iPhone в формате «раскладушки»

Apple передумала выпускать iPhone в формате «раскладушки»
Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы

Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы
Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи

Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи

