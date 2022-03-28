Объявлена дата выхода Postal 4: No Regerts

Студия Running With Scissors анонсировала выход «Postal 4: No Regerts» из раннего доступа. Событие произойдёт уже в следующем месяце – 20 апреля.

Игра Postal 4 станет продолжение знаменитой и скандальной Postal 2. Для подогрева интереса к проекту был выпущен сопроводительный трейлер с демонстрацией игрового процесса. Сами разработчики в шутку говорят, что Postal 3 просто не существует. Проект получил негативные оценки как от отечественных, так и от зарубежных игровых сайтов.

В новой части игрок получит открытый мир, возможность задействовать транспорт для передвижения по городу и большой арсенал. Обещается культовый треш и полное безумие.

Шутер Postal 4 выйдет только на PC.

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