В Дубае представили летающий электромобиль XPeng X2

В Дубае на выставке Gitex Global 2022 показали летающий электромобиль XPeng X2. Его выпустила компания XPeng.

У XPeng X2 взлет и посадка происходят в вертикальном положении. Всего в электрическую летательную машину помещаются два человека. Устройство способно подниматься на высоту до 1000 метров, одного заряда хватит до 35 минут со скоростью до 130 км/ч.

Также у автомобиля есть функция беспилотного управления, радиолокационное обнаружение, автоматический парашют безопасности и много других «плюшек».

Габариты XPeng X2 следующие: длина — 5 метров, ширина — 4,78 метров, высота — 1,36 метра. Весит такой автомобиль 560 кг, допустимая взлетная масса достигает 760 кг.

Производитель планирует запустить поставки XPeng X2 уже в 2024 году, ценник пока не раскрывается.

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