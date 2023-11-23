Блокировщики рекламы Google Chrome перестанут работать в 2024 году

Google представила план полного отключения API Manifest V2 в своем браузере Chrome, что повлечет за собой недоступность множества текущих блокировщиков рекламы и других расширений.

Переход компании полностью на API Manifest V3 означает, что пользователи больше не смогут устанавливать расширения, основанные на предыдущей версии, через онлайн-магазин Chrome Web Store.

Изменения начнут вступать в силу в сборках Chrome Dev, Canary и бета-версиях уже в июне 2024 года с выпуском Chrome 127 и последующих обновлений.

Несмотря на обновление со стороны разработчиков, поддерживающих свои решения под Manifest V3, функциональность их расширений будет существенно ограничена. Особенно будет затронут механизм работы API chrome.webRequest, который ранее использовался для блокирования данных, но теперь будет направлен на сбор информации.

В новой версии “манифеста” за блокировку отвечает API chrome.declarativeNetRequest. Этот API ограничивает возможности модификации данных сетевых запросов, в отличие от предыдущего Web Request (в частности, в популярном сервисе uBlock Origin).

Manifest V3 требует от разработчиков дополнений использовать другую систему, называемую declarativeNetRequest API, где расширения должны предварительно создавать списки заблокированных адресов.

Одной из проблем является ограничение Manifest V3, позволяющее расширениям использовать лишь 30 000 правил, в то время как для эффективной работы большинства блокировщиков рекламы требуется не менее 300 000 правил. Это значительно снизит эффективность их работы, по словам разработчиков NordVPN.

Изменения затронут не только Google Chrome, но и все браузеры на движке Chromium, включая Edge, Brave, Opera, Vivaldi и прочие. Пользователям, желающим сохранить работоспособность блокировщиков рекламы, придется рассмотреть возможность перехода на другой браузер. Одним из доступных вариантов остаётся Mozilla.