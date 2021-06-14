Diablo 2: Resurrected выйдет в сентябре и получит поддержку 4K

На вчерашней презентации компания Blizzard показала новый геймплейный ролик Diablo 2: Resurrected — ремастера популярной игры. Как отмечается, новинка выйдет уже 23 сентября.

В игре сохранился сюжет, но похорошела графика. При этом можно будет переключаться на классическую. В игре поддерживается разрешение 4К и кадровая частота 60 Гц, а также многоканальный звук 7.1 Dolby Surround.

Игра также будет поддерживать старые сохранения, а ещё — модификации. Но их уже придётся делать отдельно под Resurrected.

Ремастер второй «Диаблы» выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

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