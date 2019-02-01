Cyberpunk 2077 позволит проигнорировать основной сюжет
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Новости

Cyberpunk 2077 позволит проигнорировать основной сюжет

Появились новые данные, касающиеся грядущего проекта Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red. И нет, речь не идёт о новом переносе. Наоборот, ведущий дизайнер квестов Павел Саско рассказал о вариативности и реиграбельности проекта.

По его словам, в игре можно не проходить линейно основной квест. Проще говоря, центральная сюжетная линия, по сути, необязательна.

Саско заявил, что в игре есть основной стержень повествования, а также куча вторичных и побочных заданий. При этом последние позволяют менять основной сюжет и приводить игрока к одному из финалов.

Саско уточнил, что в игре многое «завязано» на предысторию персонажа. В зависимости от выбора «базиса», Ви будет получать различные уникальные задания, которые доступны только при выборе жителя Пустоши, сотрудника корпорации или уличного вора соответственно.

Кроме того, будет огромное число вариантов прохождения побочных квестов. По словам Саско, по крайней мере один квест имеет двенадцать способов завершения. Задачи можно решать грубой силой, лестью, информацией, подкупом и так далее.

Напомним, что Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на PC, PS4, Xbox One и в сервисе GeForce Now. Позже появятся версии игры для PS5, Xbox Series X и облачной службы Google Stadia.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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