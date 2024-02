Что показали на State of Play: Death Stranding 2, Metro и новая игра Хидео Кодзимы

Ночью 1 февраля прошла презентация State of Play, на которой Sony показала новые игры, среди которых Death Stranding 2: On the Beach, новая часть Metro, Silent Hill и многое другое. Собрали в материале все, что представили минувшей ночью.

Новая игра Хидео Кодзимы

Хидео Кодзима объявил о разработке новой игры, которая будет шпионским экшеном нового поколения под кодовым названием PHYSINT. Разработка начнётся после завершения работы над Death Stranding 2.

Death Stranding 2: On the Beach

Основным событием стал анонс сиквела Death Stranding – Death Stranding 2: On the Beach, запланированный к выходу в 2025 году на PS5. Показали подробный девятиминутный ролик, включающий катсцены и геймплей.

Until Dawn

Rise of the Ronin

Metro Awakening

Judas

Silent Hill: The Short Message

Silent Hill 2 Remake

Sonic x Shadow Generations

V Rising

Helldivers 2

Stellar Blade

Dragon’s Dogma 2

Legendary Tales

Zenless Zone Zero

Foamstars

Dave The Diver