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Новости

ByteDance готова продать американский бизнес TikTok

Китайская компания ByteDance приняла решение продать американские акции TikTok корпорации Microsoft и передать ей щиту персональных данных пользователей США. Предполагается, что это позволит избежать блокировки сервиса в Штатах. Правда, официального заявления пока не поступало.

По данным Reuters, ранее о покупке TikTok уже шла речь, но тогда президент США Дональд Трамп заявил, что власти заблокируют сервис и в этом случае. Также о блокировке речь шла, если всё останется по-прежнему.

Официальный Вашингтон считает, что через сервис китайские власти могут получать данные о пользователях из США, хотя это опровергалось в самой компании. Это ещё один этап противостояния двух сверхдержав и мощнейших экономик мира. На данный момент неясно, позволит ли переход сервиса под крыло Microsoft избежать блокировки. Однако это может быть прецедентом и для других китайских компаний.

А ещё в ByteDance выпустили видеообращение, где поблагодарила американских пользователей за доверие. Также там рассказали об американских работниках сервиса.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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