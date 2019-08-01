ByteDance готова продать американский бизнес TikTok

Китайская компания ByteDance приняла решение продать американские акции TikTok корпорации Microsoft и передать ей щиту персональных данных пользователей США. Предполагается, что это позволит избежать блокировки сервиса в Штатах. Правда, официального заявления пока не поступало.

По данным Reuters, ранее о покупке TikTok уже шла речь, но тогда президент США Дональд Трамп заявил, что власти заблокируют сервис и в этом случае. Также о блокировке речь шла, если всё останется по-прежнему.

Официальный Вашингтон считает, что через сервис китайские власти могут получать данные о пользователях из США, хотя это опровергалось в самой компании. Это ещё один этап противостояния двух сверхдержав и мощнейших экономик мира. На данный момент неясно, позволит ли переход сервиса под крыло Microsoft избежать блокировки. Однако это может быть прецедентом и для других китайских компаний.

А ещё в ByteDance выпустили видеообращение, где поблагодарила американских пользователей за доверие. Также там рассказали об американских работниках сервиса.

A message to the TikTok community. pic.twitter.com/UD3TR2HfEf — TikTok (@tiktok_us) August 1, 2020