Новости

Bosch представила самый мощный магниевый мотор для электровелосипедов

750 Вт мощности, 100 Н·м тяги и умные режимы для самых тяжёлых трасс — новинка выходит осенью 2025 года.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:35

Bosch анонсировала свой самый мощный двигатель для электровелосипедов — Performance Line CX-R. Новинка рассчитана на спортивную езду и сложные условия: максимальная мощность составляет 750 Вт, а крутящий момент — до 100 Н·м.

Впервые в линейке появился режим Race, обеспечивающий мгновенную реакцию без задержек, а также eMTB+ — адаптивный алгоритм, подстраивающийся под стиль езды в реальном времени.

CX-R получил корпус из магниевого сплава, благодаря чему стал легче, а также интеллектуальное переключение передач M+ и улучшенную ABS-систему eBike. За отображение параметров отвечает дисплей Kiox 400C, который автоматически регулирует яркость и показывает информацию в зависимости от ситуации — будь то спуск, подъём или движение по ровной дороге.

Электроника анализирует данные с частотой 1000 раз в секунду, помогая адаптировать тягу к скользким участкам, рыхлой почве или камням. Поддержка усилия достигает 400% от силы педалирования, что позволяет проезжать те участки, где раньше приходилось сходить с велосипеда.

Новинка поступит в продажу осенью 2025 года. Владельцы текущих моделей смогут обновить прошивку и получить те же функции без покупки нового оборудования — достаточно подключиться к фирменному приложению Bosch.

Теги: 
Источник:
Mbaction
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Microsoft отключает пароли в новых аккаунтах
сегодня в 11:41
Bosch представила самый мощный магниевый мотор для электровелосипедов
сегодня в 11:35
3D-печатный «волос» поможет читать мозг — учёные из США представили гибкий ЭЭГ-датчик
сегодня в 11:26
Samsung запустила массовое производство Galaxy Z Fold 7 и Flip 7
сегодня в 11:25
iPhone 18 Pro получит подэкранный Face ID и избавится от Dynamic Island
сегодня в 11:19
В России предложили верифицировать арендаторов самокатов через Госуслуги
сегодня в 11:01
iQOO представила Buds 1i — наушники за $22 с автономностью до 50 часов
сегодня в 10:53
Китайские военные инженеры используют DeepSeek в разработке новейших самолётов
сегодня в 10:00
Skype навсегда ушёл в офлайн
сегодня в 00:25
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 5 мая 2025
сегодня в 00:01

Обзоры на The GEEK