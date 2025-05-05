Bosch представила самый мощный магниевый мотор для электровелосипедов

Bosch анонсировала свой самый мощный двигатель для электровелосипедов — Performance Line CX-R. Новинка рассчитана на спортивную езду и сложные условия: максимальная мощность составляет 750 Вт, а крутящий момент — до 100 Н·м.

Впервые в линейке появился режим Race, обеспечивающий мгновенную реакцию без задержек, а также eMTB+ — адаптивный алгоритм, подстраивающийся под стиль езды в реальном времени.

CX-R получил корпус из магниевого сплава, благодаря чему стал легче, а также интеллектуальное переключение передач M+ и улучшенную ABS-систему eBike. За отображение параметров отвечает дисплей Kiox 400C, который автоматически регулирует яркость и показывает информацию в зависимости от ситуации — будь то спуск, подъём или движение по ровной дороге.

Электроника анализирует данные с частотой 1000 раз в секунду, помогая адаптировать тягу к скользким участкам, рыхлой почве или камням. Поддержка усилия достигает 400% от силы педалирования, что позволяет проезжать те участки, где раньше приходилось сходить с велосипеда.

Новинка поступит в продажу осенью 2025 года. Владельцы текущих моделей смогут обновить прошивку и получить те же функции без покупки нового оборудования — достаточно подключиться к фирменному приложению Bosch.