Большая утечка Apple: готовят iPad mini с A19 Pro, новый HomePod и Apple TV с A17 Pro

В сети появились подробности о чипах, модемах и поддержке Apple Intelligence в грядущих устройствах.
Валентин Снежин сегодня в 09:23

Интернет снова узнал о планах Apple раньше времени и на этот раз благодаря утечке внутреннего кода. В нём засветились чипы и модели, которые компания готовит к релизу.

По данным из утечки, в ближайшие годы нас ждут:

  • Apple TV 4K (2025) — чип A17 Pro, поддержка Apple Intelligence.
  • iPad (J581, J582) — процессор A18.
  • iPad mini (J510, J511) — чип A19 Pro.
  • iPhone 17 Air (D23) и iPhone 17e (V159) — процессор A19.
  • Vision Pro (2025) и MacBook Air 13/15 (J813, J815) — чип M5.
  • Apple Watch Series 11 и Ultra 3 — процессоры S10/S11 на базе T8310.
  • Apple Watch Series 12 и Ultra 4 — чип S12.
  • Новый HomePod mini (B525).

Есть и интересные технические детали. iPhone 17 Air и 17e получат модем Apple C1 (или обновлённую версию), а MacBook Air M5 и Apple TV — фирменный чип для Wi-Fi и Bluetooth.

При этом не все устройства выйдут в 2025-м. Часть новинок Apple оставит на более поздний срок.

