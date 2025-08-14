Большая утечка Apple: готовят iPad mini с A19 Pro, новый HomePod и Apple TV с A17 Pro

Интернет снова узнал о планах Apple раньше времени и на этот раз благодаря утечке внутреннего кода. В нём засветились чипы и модели, которые компания готовит к релизу.

По данным из утечки, в ближайшие годы нас ждут:

Apple TV 4K (2025) — чип A17 Pro, поддержка Apple Intelligence.

— чип A17 Pro, поддержка Apple Intelligence. iPad (J581, J582) — процессор A18.

— процессор A18. iPad mini (J510, J511) — чип A19 Pro.

— чип A19 Pro. iPhone 17 Air (D23) и iPhone 17e (V159) — процессор A19.

и — процессор A19. Vision Pro (2025) и MacBook Air 13/15 (J813, J815) — чип M5.

и — чип M5. Apple Watch Series 11 и Ultra 3 — процессоры S10/S11 на базе T8310.

— процессоры S10/S11 на базе T8310. Apple Watch Series 12 и Ultra 4 — чип S12.

— чип S12. Новый HomePod mini (B525).

Есть и интересные технические детали. iPhone 17 Air и 17e получат модем Apple C1 (или обновлённую версию), а MacBook Air M5 и Apple TV — фирменный чип для Wi-Fi и Bluetooth.

При этом не все устройства выйдут в 2025-м. Часть новинок Apple оставит на более поздний срок.