Bloodborne может выйти на PC
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Новости

Bloodborne может выйти на PC

Кто бы из пользователей не хотел бы поиграть в эксклюзив для PlayStation 4 на персональном компьютере? В особенности это касается почитателей игры Bloodborne. Вполне возможно, что эта мечта вполне осуществима. По крайней мере, об этом все чаще ходят разговоры в сети. Сейчас же некоторые инсайдеры подтверждают разработки порта для ПК.

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Об этом также может говорить и тот факт, что еще в прошлом месяце на Amazon France неожиданно для всех засветилась страница ПК-версии игры. Но как всегда, представители Sony заявили, что это всего лишь небольшая ошибка. Ну да, страница сама создалась. Более того, это произошло именно в тот момент, когда подобные страницы появились и для других игр, например, Horizon Zero Dawn или Death Stranding. Совпадение? Вряд ли. Кстати, эти игры, некогда эксклюзив для PlayStation 4, уже официально готовятся для ПК.

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А дальше пойдут слова инсайдеров. Так, Sloth Mom – известный инсайдер из игровой индустрии заявил, что знает, кто занимается портированием игры. При этом сам ссылается на довольно надежный источник. Более того, эту же информацию подтверждает и другой блогер – Wario64. Он заявил, что вы можете сейчас сыграть в Bloodborne через PS Now или немного подождать.

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Одновременно появляющиеся слухи сразу от нескольких инсайдеров – это хорошо и придает уверенности в том, что это может случиться. Но уверять на 100% все-таки пока рано. Мы же будем надеяться на лучшее, ведь портирование Bloodborne на ПК – это не новинка. Сейчас это распространенный тренд в игровой индустрии.

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