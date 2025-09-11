Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на выставке IFA 2025 | The GEEK
close
Новости

Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на выставке IFA 2025

В центре внимания оказались премьеры в области дисплейных технологий, умная бытовая техника с ИИ и концепция умного дома TCL NXTHOME.

На международной выставке электроники IFA 2025 компания TCL представила свои последние разработки — от телевизоров, мониторов и аудиосистем до умной бытовой техники с искусственным интеллектом и робота-компаньона.

Главным анонсом стал флагманский телевизор TCL C9K. Его основные особенности:

  • Экран QD-Mini LED без видимых рамок;
  • Яркость до 6500 нит;
  • Частота обновления 144 Гц;
  • Поддержка разрешения 4K UHD;
  • Уникальная система звука, созданная совместно с Bang & Olufsen.

Доступные диагонали — 65, 75 и 85 дюймов.

Для геймеров компания представила монитор TCL 57R94. Он получил изогнутый 57-дюймовый экран с двойным 4K-разрешением (7680х2160 пикселей). Среди других характеристик: яркость до 1200 нит, 120 Гц, отклик 1 мс и мультизадачный режим.

TCL представила телевизор, игровой монитор и концепцию умного дома NXTHOME на IFA 2025

В сегменте аудиотехники TCL совместно с Dolby представила беспроводную акустическую систему TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect.

Среди других новинок:

  • Кондиционер серии TCL FreshIN Plus с функцией AI Health, голосовым управлением, ИИ-энергосбережением, системой QuadruPuri и сверхтихой подачей свежего воздуха;
  • Кондиционеры серии VoxIN, BreezeIN и SaveIN;
  • Холодильник Free Built-in с технологией T-Fresh для лучшего хранения продуктов и быстрого охлаждения напитков;
  • Стирально-сушильная пара серии SuperDrum с управлением по Wi-Fi и автоматической дозировкой моющих средств.

Отдельное внимание на выставке привлек робот-компаньон TCL AiMe — первый модульный робот с живой мимикой, интеллектуальным управлением и функциями умного дома.

В основе всех новых устройств TCL искусственный интеллект, разработанный на платформе Turing (Eagle Lab). По словам представителей компании, он обеспечивает персонализированный опыт в использовании телевизоров, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, смартфонов и других устройств.

Кроме того, прошла премьера концепции умного дома TCL NXTHOME. Она объединяет бытовую технику, системы для развлечений и дизайнерские решения. Над проектом работали мировые бренды, включая Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 и Alcantara.

id·210353·20250911_1931
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов
Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами
В Южной Корее пожилым людям выдают «кукол-нянек» с ChatGPT
Обзор Gorenje WPNEI94A1SWIFI/C: тихая сила, пар и умные сценарии 
Acer выпустила в России 32-дюймовый ультратонкий 4K-монитор
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса
Обзор Dreame H12 FlexReach: ультимативный пылесос для сухой и влажной уборки
AOC выпустила игровой монитор с частотой обновления 420 Гц за 18 тыс. рублей
Gemini заработал в России. Мы проверили
AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени
Tmall выпустила проектор с Wi-Fi 6 и 4K меньше чем за $100
OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий
DJI показала свой первый робот-пылесос Romo с прозрачным корпусом
Dreame представила в России линейку роботов-пылесосов L40
OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом
Dreame выпустила фен Hair Glory Mix с ароматической насадкой для парфюмирования волос
Секреты, коды и откровения: Google индексирует публичные ссылки ChatGPT
Искусственный интеллект стал обязательной частью образования в Китае
Dreame выпустила свою первую зубную щетку с экраном и автономностью до 90 дней
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space

Комментарии в Telegram

Тренд