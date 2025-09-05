Бюджетный Samsung Galaxy A07 поступил в продажу в России от 9 990 рублей

Ситилинк объявил о начале продаж в России нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07. Одной из главных фишек смартфона стала 6-летняя поддержка ПО.
Galaxy A07 получил 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппаратной основой новинки стал популярный процессор MediaTek Helio G99.
Для съемки фото и видео есть двойная основная камера с главным сенсором на 50 Мп, а также 8-мегапиксельная фронталка.
За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Корпус Galaxy A07 защищен от брызг и пыли по стандарту IP54. «Из коробки» Galaxy A07 работает на Android 15 с оболочкой One UI 7.0.
Цены на новинку следующие:
- Samsung Galaxy A07 (4/64 ГБ) — 9 990 рублей;
- Samsung Galaxy A07 (4/128 ГБ) — 10 990 рублей;
- Samsung Galaxy A07 (6/128 ГБ) — 11 990 рублей.
