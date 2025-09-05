Бюджетный Samsung Galaxy A07 поступил в продажу в России от 9 990 рублей

Ситилинк объявил о начале продаж в России нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07. Одной из главных фишек смартфона стала 6-летняя поддержка ПО.

Galaxy A07 получил 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппаратной основой новинки стал популярный процессор MediaTek Helio G99.

Для съемки фото и видео есть двойная основная камера с главным сенсором на 50 Мп, а также 8-мегапиксельная фронталка.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Корпус Galaxy A07 защищен от брызг и пыли по стандарту IP54. «Из коробки» Galaxy A07 работает на Android 15 с оболочкой One UI 7.0.

Цены на новинку следующие: