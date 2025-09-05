Анонс Nubia Air — мертворожденный «убийца iPhone 17 Air» за 24 тыс рублей

ZTE тихо анонсировала на мировом рынке новый смартфон Nubia Air. Главная особенность новинки, как следует из названия, это тонкий корпус — всего 5,9 мм. Правда «убийцей iPhone 17 Air» он вряд ли станет.

Nubia Air получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой смартфона стал хоть и новый, но бюджетный процессор UniSoC T8300.

Несмотря на малую толщину и пластиковый корпус, устройство весит 172 грамма. Все это из-за емкого аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Что касается камер, у смартфона есть основной 50-Мп модуль, а также фронтальная камера на 20 Мп. У него нет стереодинамиков, зато корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68+IP69.

Смартфон уже появился в продаже в некоторых европейских интернет-магазинах. Цена за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет €249,99 (~23 900 рублей).