Nothing показала дизайн новых наушников Ear (3)

Компания Nothing представила первое официальное изображение и видеотизер своих новых беспроводных наушников Ear (3). Их дизайн похож на предыдущие модели, но есть несколько важных отличий.

Главные изменения коснулись зарядного кейса. Теперь он частично сделан из переработанного алюминия, а еще в нем появились микрофон и специальная кнопка Talk.

В самих наушниках также стало больше металлических деталей «для большей долговечности и премиальной отделки». Кроме того, Nothing изменила дизайн антенны.

Все технические характеристики пока держатся в секрете. Презентация Nothing Ear (3) состоится 18 сентября.