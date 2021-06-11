Кукол Барби начали делать из переработанного пластика

На рынок поступила первая партия кукол Barbie Loves the Ocean («Барби любит океан»), состоящая на 90% из переработанного пластика, найденного в океане.

Пока в коллекцию “Barbie Loves the Ocean” входят три куклы, стоимость каждой всего $10. Также можно приобрести набор для начинающих по цене $10 и Beach Shack («Пляжная лачуга») по цене 20$. Детали дополнительных наборов также сделаны из переработанного мусорного пластика.







К 2030 году компания Mattel планирует выпускать игрушки и упаковки для них из 100% переработанного пластика и биопластика. Этим компания надеется сократить свой экослед.

В мае 2021 году Mattel запустила программу под названием PlayBack. Она позволяет сдавать старые куклы на переработку и использовать их для создания новых продуктов.

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