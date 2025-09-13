«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS изменил свой цвет при приближении к Солнцу | The GEEK
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS изменил свой цвет при приближении к Солнцу

Комета стала активно выделять цианид и никель.

Пролетающий через нашу Солнечную систему объект 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», сменив цвет с красного на зеленый. Об этом рассказал астрофизик из Гарварда Ави Леб.

Это произошло из-за того, что он стал активно выделять цианид и никель. Ученые из Паранальской обсерватории в Чили считают, что это явление — переход от обычного рассеивания солнечного света пылью к образованию мелких ярких ледяных частиц.

Объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Ученые выяснили, что это комета из другой звездной системы. И она, возможно, является самой старой из всех когда-либо замеченных комет. Ее возраст — более 7,5 млрд лет, что на 3 млрд лет старше нашего Солнца.

Что такое 3I/ATLAS

Ави Леб предположил, что это может быть не просто комета, а объект искусственного происхождения, созданный «активным разумом». Основные аргументы Леба в пользу искусственной природы:

  • Орбита объекта совпадает с плоскостью земной орбиты с точностью до 5 градусов. Вероятность, что это случайность, оценивают в 0,2%;
  • Движется по ретроградной траектории и обладает аномально высокой яркостью, что указывает на диаметр около 20 километров — больший, чем у типичной межзвездной кометы;
  • Положение объекта при перигелии позволяет ему выполнить маневр Оберта — космический прием для торможения и выхода на орбиту, что предполагает наличие управления движением.

Российский астроном Владимир Сурдин напомнил про то, что Леб не первый раз высказывает смелые гипотезы об искусственном происхождении межзвездных объектов. Потому к его заявлениям следует относиться с большой осторожностью

Том Статлер, ведущий ученый НАСА, опроверг эту теорию Леба. По его словам, 3I/ATLAS ведет себя как обычная комета и очень похож на те, что известны нам.

«У него есть некоторые интересные особенности, которые немного отличаются от свойств комет нашей Солнечной системы, но он ведет себя как комета. И поэтому доказательства с подавляющей убедительностью указывают на то, что это естественное тело. Это комета»,

— сказал Том Статлер.

Он отметил, что все кометы могут вести себя непредсказуемо, так как они состоят из льда и пыли. По его словам, 3I/ATLAS не приблизится к Земле ближе, чем на 270 млн километров.

Ави Леб признал, что «самая простая гипотеза заключается в том, что 3I/ATLAS — это комета». Но он призвал не отвергать смелые идеи, чтобы не потерять детское любопытство.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
