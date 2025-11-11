Apple упростит дизайн iPhone 18 Pro 

По данным инсайдера Instant Digital, Apple изменит внешний вид iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, отказавшись от двухцветного оформления задней панели, характерного для iPhone 17 Pro.

В актуальной модели используется стеклянная вставка под MagSafe, из-за чего цвет алюминиевой рамки и заднего стекла сильно различается. В новом поколении Apple обновит технологию обработки стекла, чтобы минимизировать разницу и сделать корпус визуально цельным.

Ранее другой источник сообщал, что новый Ceramic Shield станет немного прозрачным, что может усилить эффект однородности.

Ожидается, что iPhone 18 Pro получит чип A20 Pro, созданный по 2-нм техпроцессу TSMC, и собственный модем Apple C2 вместо решений Qualcomm.

Выход ожидается в сентябре 2026 года вместе со складным iPhone.