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Новости

Apple выпустила беспроводные наушники Beats Studio Buds

В магазине Apple появились новые наушники бренда Beats. Речь идёт о модели Studio Buds. Модель уже есть в России, хотя пока купить её нельзя (кнопка неактивна).

  • Beats Studio Buds

Наушники представлены в трёх цветах: красном, чёрном и белом. Есть аккумулятор на 8 часов плюс до 16 часов от чехла. При этом пятиминутной зарядки хватит на час работы. На корпусе размещены многофункциональные кнопки для управления музыкой. Присутствует защита по стандарту IPX4.

Помимо этого, Studio Buds оснащены системой активного шумоподавления и режимом прозрачности, как в AirPods Pro.

Цена в России составляет 13 990 рублей. Продажи стартуют этим летом, хотя точной даты пока нет.

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Источник:
Apple

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