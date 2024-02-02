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Нил Дракманн: The Last of Us III находится в разработке

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что разработка третьей части The Last of Us уже началась. Об этом он заявил в документальном фильме Grounded II: Making of The Last of Us Part II.

Хотя подробности сюжета и концепции игры пока находятся в стадии разработки или даже наброска, Дракманн намекнул, что в центре новой истории может оказаться Томми – брат Джоэла.

Эта идея еще может измениться по ходу разработки игры, однако она уже вызывает интерес среди поклонников и кажется логичным продолжением сюжета франшизы.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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