Нил Дракманн: The Last of Us III находится в разработке

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что разработка третьей части The Last of Us уже началась. Об этом он заявил в документальном фильме Grounded II: Making of The Last of Us Part II.

Хотя подробности сюжета и концепции игры пока находятся в стадии разработки или даже наброска, Дракманн намекнул, что в центре новой истории может оказаться Томми – брат Джоэла.

Эта идея еще может измениться по ходу разработки игры, однако она уже вызывает интерес среди поклонников и кажется логичным продолжением сюжета франшизы.