Новая часть «Tomb Raider» выйдет на Unreal Engine 5

Студия Crystal Dynamics объявила о разработке новой игры серии «Tomb Raider». Она создаётся на новом движке Epic Unreal Engine 5.

Подробности новой части «Tomb Raider» держатся в секрете. Переход на Unreal Engine 5 означает полный отказ от собственного движка Foundation. Именно на нём вышли последние «Rise of the Tomb Raider» и «Shadow of the Tomb Raider».

Разработчики отметили, что переход на Unreal Engine 5 поможет вывести «повествование истории на новый уровень».

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!