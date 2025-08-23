Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme | The GEEK
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme

Они продолжат получать только патчи безопасности и мелкие исправления.

Android 16 станет последним крупным обновлением операционной системы для десятков смартфонов компании Realme. После этого устройства будут получать только патчи безопасности и мелкие исправления. Соответствующий список опубликовал портал Gizmochina.

Список смартфонов Realme, для которых Android 16 станет финальной версией системы, довольно обширный. В него вошли 33 устройства:

  • Realme GT 5, GT 5 240W, GT 3;
  • Realme 14x, 14 Pro Lite;
  • Realme 13 (LTE/5G), 13+, 13 Pro, 13 Pro+;
  • Realme 12 (LTE/5G), 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12x, 12 Lite;
  • Realme Narzo 70, 70 Pro, 70x, 70 Turbo, Narzo N65;
  • Realme C75 4G, C67 4G, C65 (4G и 5G), C63 (4G и 5G), C61;
  • Realme P2 Pro, P1, P1 Pro, P1 Speed;
  • Realme Note 60, Note 60x.

Эта информация основана на политике обновлений компании, но окончательный список будет известен только после официального анонса Realme.

Что касается сроков, то точных дат развертывания новой версии системы пока нет. Известно, что первым смартфоном с оболочкой Realme UI 7.0 на базе Android 16 станет Realme GT 7 Pro. За ним обновление получат модели GT 7 и GT 7T, а затем постепенно и серия GT 6 (GT 6 и GT 6T).

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
