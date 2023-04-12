Представлен трейлер нового сериала о Пингвине от создателей «Бэтмена»

Режиссер кинокартины «Бэтмен» Мэтт Ривз представил тизер-трейлер нового мини-сериала, который будет посвящен персонажу Пингвину из Бэт-вселенной, где главную роль играет Роберт Паттинсон. В новом проекте главную роль исполнит Колин Фаррелл, а сериал будет рассказывать о темных и опасных приключениях Пингвина в Готэме. Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов.

Кроме Фаррелла, в главных ролях снялись Кристин Милиоти в роли дочери Кармине Софии Фальконе, Майкл Зеген в роли сына Кармине Альберто Фальконе, и Клэнси Браун в роли Сальваторе Марони, который ранее был главным гангстером Готэма. К ним присоединились Рензи Фелиз, Майкл Келли, Шоре Агдашлоо, Дейдра О’Коннелл, Кармен Эджого, Франсуа Чау и Дэвид Х. Холмс.

Мини-сериал вызвал интерес и волнение у многих фанатов франшизы. Согласно информации, релиз запланирован на 2024 год. Остается только ждать с нетерпением, чтобы увидеть новые приключения Пингвина и погрузиться в темную атмосферу Готэма.

Ждем с нетерпением!