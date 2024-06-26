Нуарное возрождение: вышел трейлер нового мультсериала о Бэтмене

Вышел первый трейлер мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще», вдохновлённого нуарными детективами 1940-х годов. Первый сезон стартует 1 августа 2024 года, второй сезон уже в разработке.

Проект создают Джей Джей Абрамс, Мэтт Ривз и Брюс В. Тимм — один из авторов культового мультсериала «Бэтмен» (1992-1995).

«Крестоносец в плаще» станет первым проектом о Бэтмене без озвучки Кевина Конроя, который скончался в 2022 году. Новым голосом Бэтмена станет Хеймиш Линклейтер, известный по сериалу «Полуночная месса».