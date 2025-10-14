Титановые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro с автономностью до 25 дней вышли в России | The GEEK
Титановые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro с автономностью до 25 дней вышли в России

Устройство создано для активных пользователей и любителей экстремальных видов спорта.

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи новых смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro. Они получили титановый корпус 5-го класса, яркий AMOLED-экран с сапфировым стеклом и набор спортивных функций.

Устройство поддерживает шесть спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS, QZSS и NavIC) для точного позиционирования, офлайн-карты и прокладывание маршрутов с отметкой точек интереса. Пользователь может отслеживать прогресс в реальном времени и планировать маршруты.

Встроенный LED-фонарик обеспечивает подсветку в темное время суток и может использоваться как сигнал SOS. Часы отображают входящие звонки, сообщения и уведомления из приложений. Также можно управлять камерой и воспроизведением музыки на смартфоне. Встроенные микрофон и динамик дают возможность пользоваться ИИ-ассистентом Zepp Flow и принимать звонки по Bluetooth.

Amazfit T-Rex 3 Pro предлагают более 180 спортивных режимов, включая бег, велоспорт, плавание, хайкинг, рекреационный дайвинг и экстремальные виды спорта. Часы отслеживают темп, расстояние, пульс и расход калорий. Функции фитнеса включают автоматическое распознавание тренировки и интеграцию с приложением Zepp.

Смарт-часы также помогают заботиться о здоровье. Поддержка BioCharge позволяет круглосуточно контролировать пульс, уровень кислорода в крови, стресс и качество сна, получать персонализированные рекомендации и оптимизировать нагрузку во время тренировок и в повседневной жизни.

Автономность устройства достигает 25 дней при обычном использовании. Часы выдерживают экстремальные температуры до -30 °C и погружения на глубину до 45 метров (10 АТМ). Amazfit T-Rex 3 Pro уже доступны для покупки по цене от 33 990 рублей.

