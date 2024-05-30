Умный дом для питомца: от камер до дверей

Технологии всё больше проникают в жизнь, и «умный дом» теперь можно создавать не только для себя, но и для своих животных. Автоматические кормушки, умные двери, интерактивные игрушки и системы наблюдения — эти и другие гаджеты улучшат жизнь не только питомцев, но и их хозяев. Рассказываю, какие технологии сегодня существуют для питомцев и как их интегрировать в домашнюю среду.

Камеры для мониторинга

Системы мониторинга будут отличным стартом, чтобы встроить умные технологии в жизнь питомца. Камеры позволяют владельцам наблюдать за животным дистанционно через смартфон или планшет – благодаря этому можно увидеть, кто из хвостатых друзей хулиганит в ваше отсутствие. Некоторые модели камер оснащены функцией двусторонней связи, а, значит, вы сможете разговаривать с животным и слышать его.

Перед покупкой убедитесь, что камера соответствует всем вашим требованиям. Некоторые камеры работают в стандартном режиме и просто передают видео, но есть камеры с датчиками движения – они поворачиваются вслед за животным и имеют большую зону видимости. Также есть камеры с автоматической системой ночного видения. Эта функция особенно пригодится, если ваш любимец – ночной житель. Одним из оптимальных вариантов можно рассмотреть камеру EZVIZ с поворотным механизмом.

Автоматические поилки

Автоматические поилки дают постоянный доступ к свежей воде, что очень важно для здоровья животного. Большинство моделей имеют очищающие фильтры, а некоторые даже умеют охлаждать или подогревать воду.

Самая популярная автоматическая поилка – это поилка-фонтан, которая реагирует на движение и включается, когда питомец оказывается рядом. При желании можно найти фонтанчик с разными режимами подачи воды и даже подсветкой. А разнообразие дизайнов позволит найти идеальный вариант именно для вашего интерьера. Доступный и более дорогой вариант поилок со множеством наворотов. Также если поискать, можно найти модели Xiaomi, которые всегда отличались своим качеством.

При покупке поилки стоит обратить внимание на материал и размер – поилка должна состоять из безопасного пластика и быть удобной для вашего питомца. Такие поилки подойдут в основном для собак и кошек, а для грызунов и птиц наилучшим вариантом остается стандартные модели с дозатором.

Автоматические кормушки

Автоматические кормушки – идеальный вариант для тех, кто не может постоянно быть рядом с питомцем. С помощью автоматических кормушек можно настроить регулярное и контролируемое кормление, чтобы больше не беспокоиться о том, голоден ли питомец. Кормушку можно настроить на выдачу корма в нужное время и в точно рассчитанном количестве – это поможет хозяину не переживать о любимце, а питомцу будет легко поддерживать оптимальный вес.

Автокормушка — недешевое удовольствие, поэтому важно, чтобы у устройства была гарантия хотя бы на год. Поскольку кормушка соприкасается с едой, нужно, чтобы она была сделана из безопасного пищевого материала вроде ABS-пластика. Например, хорошим вариантом является автокормушка от Xiaomi.

Ещё стоит изучить дополнительные функции. Некоторые кормушки имеют встроенную камеру и двухстороннюю аудиосвязь. Эти опции необязательны, но если вы хотите совместить несколько гаджетов в одном – стоит рассмотреть такой вариант.

Интерактивные кормушки

Помимо автоматических, есть также интерактивные кормушки (фидеры). По сути, это тоже кормушки, но они в формате игры приучают животных выполнять команды или задания за свою пищу. Игра помогает улучшать умственную активность питомцев и контролировать скорость питания. Особенно это полезно для животных, склонных к перееданию.

Как может выглядеть подобный фидер? На самом деле, производители кормушек постоянно выпускают новые гаджеты с разными играми, поэтому все фидеры будут отличаться. Например, есть игрушка-тайник, внутри которой будет лежать корм. Чтобы его получить, животное должно будет передвигать дозаторы и доставать корм из «тайников» внутри игрушки.

Ещё один популярный вариант – вращающаяся кормушка, которая порционно выдает корм при прокрутке. Самая простая и недорогая опция – миска-лабиринт, где животному нужно вытащить корм, преодолев препятствие.

Интерактивные игрушки

Это игрушки, которые реагируют на движения или звуки и стимулируют физическую активность и умственную занятость питомца в ваше отсутствие. Например, можно найти лазерные указки с автоматическими режимами игры или мячи, которые перемещаются по дому самостоятельно.

Есть особенно продвинутые игрушки вроде умных роботов: они обладают искусственным интеллектом, играют с питомцем, имеют встроенную камеру, двухстороннюю связь и вообще претендуют на то, чтобы заменить собой все другие гаджеты.

Если по камерам вы увидели, что дома ваш четвероногий друг скучает – смело покупайте интерактивную игрушку. Такой аттракцион поможет держать питомца в тонусе и развлечет пока вы не дома.

Умные туалеты

Автоматические лотки делают уход за домашними животными в разы проще и приятнее. В них есть система, которая автоматически очищает лоток после каждого похода животного «по делам». Некоторые модели могут отслеживать частоту посещений туалета и вес отходов – полезно, когда нужно наблюдать за пищеварением питомца. Кроме того, лотки часто оснащены фильтрами и системами вентиляции, чтобы уменьшить или устранить запахи.

Почти все умные туалеты выглядят как футуристичные маленькие домики, где животному точно будет комфортно. Они управляются со смартфона и уведомляют, когда корзина для отходов заполнена. Также в некоторые лотки можно добавить безопасные ароматизатор или натуральное эфирное масло, чтобы освежить зону обитания питомца.

Поскольку хорошие лотки стоят недешево, советуем всегда смотреть на гарантию – наилучшим вариантом станет гарантия от года.

Умные двери для питомцев

Умные двери для животных актуальны для загородных домов, однако при желании их можно встроить и в обычную межкомнатную дверь. Такие двери будут открываться автоматически, распознавая чип или специальный ошейник на животном, что позволит им свободно выходить на улицу и возвращаться домой. Ну, или перемещаться между комнатами.

Кстати, есть двери со встроенным искусственным интеллектом: такая дверь с помощью камеры может анализировать силуэт животного, обнаруживать пойманную крупную добычу во рту и не пускать его в дом, пока питомец не выпустит мёртвую живность из зубов и не оставит её перед дверью. Такое решение может заметно снизить риск отравления уличными грызунами и избавит хозяина от ненужных трофеев.

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Умные лежанки

Умные лежанки подключаются к Wi-Fi и и настраиваются на нужную температуру с вашего телефона. Также лежанка может подстраиваться под температуру тела животного и самостоятельно регулировать нагрев и охлаждение. Нужный режим можно настроить по таймеру – например, поставить подогрев именно на то время, когда ваш питомец привык отдыхать.

Умные лежанки подходят для кошек и собак мелких пород. Подойдут они и для более экзотических животных – енота, ласки, минипига или шиншиллы, но на более крупных питомцев не рассчитаны.

Как всё сделать правильно

Чтобы эффективно интегрировать технологии для домашних животных в быт, стоит начать с покупки нескольких ключевых устройств, которые повысят комфорт и безопасность ваших питомцев. Не рекомендую приобретать сразу все вышеупомянутые гаджеты — такие инвестиции могут не окупиться.

Для правильного выбора придерживайтесь следующей инструкции:

Оцените потребности ваших животных. Различным животным нужны разные устройства. Например, для собак могут быть важнее интерактивный фидер и умная дверь, а для кошек — интерактивные игрушки и умные туалеты. Если животное склонно к ожирению — ему пригодится автоматическая кормушка, а если хозяин редко бывает дома — системы наблюдения.

Определите, какие функции и характеристики интересующих устройств вам принципиально важны. Например, возможность дистанционного управления в туалете, аудиосвязь в системах мониторинга и качество пластика из которого сделана кормушка.

Подберите конкретные гаджеты в соответствии с вашим бюджетом и потребностями. Это можно сделать прямо через Яндекс Поиск. По запросу конкретной модели товара появляется специальный информационный блок — он позволяет сравнить предложения всех интернет-магазинов на данный товар и выбрать наилучшее предложение не только по характеристикам товара, но и по условиям доставки и цене. Там же можно прочесть отзывы и узнать рейтинг товара, что особенно полезно, если вы не знакомы с множеством брендов и особенностями новых гаджетов.

Обучите животное пользоваться гаджетом. Привыкнуть к новой поилке, кормушке или другому гаджету может быть непросто, поэтому показывайте животному, как работает новое устройство. Ваш питомец должен видеть, что если подойти к поилке, из нее начинает литься вода. Поощряйте его, когда он все делает правильно. Со временем он научится, и вы заживете совсем другой жизнью.

Какие ещё варианты вы знаете умного дома для питомцев? Пишите в комментариях.