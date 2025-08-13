«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu

12 августа на стриминговом сервисе Hulu состоялась премьера сериала «Чужой: Земля». Зрителям уже доступны первые два эпизода.
Сюжет разворачивается на Земле за два года до событий оригинальной картины Ридли Скотта 1979 года. В центре истории — первые контакты человечества с загадочными пришельцами, о которых пока почти ничего не известно.
Проект возглавил Ной Хоули, известный по сериалам «Фарго» и «Легион». В главных ролях снялись Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер.
График выхода серий «Чужой: Земля»
Всего в первом сезоне 8 эпизодов. Ниже приведен график выхода всех серий сериала «Чужой: Земля».
|Название серии
|Дата выхода
|1. Neverland
|12 августа 2025
|2. Mr. October
|12 августа 2025
|3. Metamorphosis
|19 августа 2025
|4. Observation
|26 августа 2025
|5. Emergence
|2 сентября 2025
|6. The Fly
|9 сентября 2025
|7. In Space, No One
|16 сентября 2025
|8. The Real Monsters
|23 сентября 2025
