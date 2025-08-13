«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu

12 августа на стриминговом сервисе Hulu состоялась премьера сериала «Чужой: Земля». Зрителям уже доступны первые два эпизода.

Сюжет разворачивается на Земле за два года до событий оригинальной картины Ридли Скотта 1979 года. В центре истории — первые контакты человечества с загадочными пришельцами, о которых пока почти ничего не известно.

Проект возглавил Ной Хоули, известный по сериалам «Фарго» и «Легион». В главных ролях снялись Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер.

График выхода серий «Чужой: Земля»

Всего в первом сезоне 8 эпизодов. Ниже приведен график выхода всех серий сериала «Чужой: Земля».