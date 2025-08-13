Новости

«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu

Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.

12 августа на стриминговом сервисе Hulu состоялась премьера сериала «Чужой: Земля». Зрителям уже доступны первые два эпизода.

Сюжет разворачивается на Земле за два года до событий оригинальной картины Ридли Скотта 1979 года. В центре истории — первые контакты человечества с загадочными пришельцами, о которых пока почти ничего не известно.

Проект возглавил Ной Хоули, известный по сериалам «Фарго» и «Легион». В главных ролях снялись Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер.

График выхода серий «Чужой: Земля»

Всего в первом сезоне 8 эпизодов. Ниже приведен график выхода всех серий сериала «Чужой: Земля».

Название серииДата выхода
1. Neverland12 августа 2025
2. Mr. October12 августа 2025
3. Metamorphosis19 августа 2025
4. Observation26 августа 2025
5. Emergence2 сентября 2025
6. The Fly9 сентября 2025
7. In Space, No One16 сентября 2025
8. The Real Monsters23 сентября 2025
id·207440·20250813_2129
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Фильм «Тихое место 3» получил дату выхода
Синопсис фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом: новые детали, возвращения и дебюты
Вышел трейлер хоррора «Заклятие 4: Последние обряды»
Шварценеггер может вернуться во вселенную «Хищника»
Сцены после титров фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
У вселенной «Рика и Морти» будет новый спин-офф: на Comic-Con представили сериал «Президент Кёртис»
Оригинальная трилогия «Человека-паука» с Тоби Магуайром возвращается в кинотеатры
Hot Toys представила огромную фигурку Галактуса из новой «Фантастической четверки»
Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»
Анонсирован второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK