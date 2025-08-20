Игровой Infinix GT 30 Pro с триггерами и подсветкой вышел в России | The GEEK
close
Новости

Игровой Infinix GT 30 Pro с триггерами и подсветкой вышел в России

В продажу поступила и лимитированная версия с зарядкой-кулером GT MagCharge.

20 августа в России начались продажи нового игрового смартфона Infinix GT 30 Pro. Гаджет получил достойное «железо», геймерский дизайн и лимитированную версию.

Infinix GT 30 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G и до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Смартфон получил емкостные сенсорные триггеры, расположенные на торце корпуса, подсветку на задней панели, поддержку 120 FPS в популярных играх, а также ИИ-функции, помогающие в играх:

  • Волшебная шкатулка AI — обеспечивает интеллектуальную внутриигровую помощь в таких играх, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail;
  • XBOOST AI — персональный центр управления игрой, который позволяет одним свайпом переключиться в высокопроизводительный режим Esports, заблокировать отвлекающие факторы и многое другое;
  • Световые индикаторы — для усиления визуального эффекта смартфон оснащен динамической подсветкой, управляемой ИИ. В устройстве имеется 14 различных сценариев подсветки.
Анонс Infinix GT 30 Pro — доступный игрофон с триггерами и подсветкой

Внутри установлен аккумулятор на 5500 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 45 Вт и беспроводной 30 Вт. Кроме того, GT 30 Pro защищен от пыли и влаги по стандарту IP64. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном материале.

В продажу поступила и лимитированная версия Infinix GT 30 Pro Limited Edition. В комплекте с ней идет внешний кулер GT MagCharge, который крепится к смартфону магнитом, охлаждает его и одновременно заряжает по беспроводной сети.

Infinix GT 30 Pro и GT 30 Pro Limited Edition уже можно приобрести в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Цены следующие:

  • Infinix GT 30 Pro (8/256 ГБ) — 25 999 рублей;
  • Infinix GT 30 Pro (12/256 ГБ) — 29 999 рублей;
  • Infinix GT 30 Pro (12/512 ГБ) — 32 999 рублей;
  • Infinix GT 30 Pro Limited Edition (12/256 ГБ) — 32 999 рублей (29 999 рублей до 1 сентября);
  • Infinix GT 30 Pro Limited Edition (12/512 ГБ) — 35 999 рублей (32 999 рублей до 1 сентября).
id·208175·20250820_2018
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold
Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16
HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса
Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro
iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс
Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Samsung Galaxy S25 FE показали во всех цветах на официальных рендерах
Infinix выпустила в России планшет XPAD 20
Игровой Infinix GT 30 за 20 тыс. рублей готовится к запуску
Обзор Infinix Note 50: без понтов, но с толком
Анонс Infinix Hot 60 5G+ — бюджетник с ИИ-кнопкой и 90 FPS в играх
Infinix тизерит Hot 60 Pro+ — самый тонкий смартфон с изогнутым дисплеем
Infinix Hot 60 5G+ с ИИ-кнопкой выйдет 11 июля
Обзор Infinix NOTE 50 Pro: смартфон, который играет не по правилам
Обзор Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+: смартфон с амбициями и пульсом на корпусе
Продажи Infinix NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ стартовали в России
Ультратонкий Infinix Hot 60 Pro+ сравнили по толщине с Samsung Galaxy S25 Edge

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK