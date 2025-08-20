Игровой Infinix GT 30 Pro с триггерами и подсветкой вышел в России

20 августа в России начались продажи нового игрового смартфона Infinix GT 30 Pro. Гаджет получил достойное «железо», геймерский дизайн и лимитированную версию.

Infinix GT 30 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G и до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Смартфон получил емкостные сенсорные триггеры, расположенные на торце корпуса, подсветку на задней панели, поддержку 120 FPS в популярных играх, а также ИИ-функции, помогающие в играх:

Волшебная шкатулка AI — обеспечивает интеллектуальную внутриигровую помощь в таких играх, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail;

XBOOST AI — персональный центр управления игрой, который позволяет одним свайпом переключиться в высокопроизводительный режим Esports, заблокировать отвлекающие факторы и многое другое;

Световые индикаторы — для усиления визуального эффекта смартфон оснащен динамической подсветкой, управляемой ИИ. В устройстве имеется 14 различных сценариев подсветки.

Внутри установлен аккумулятор на 5500 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 45 Вт и беспроводной 30 Вт. Кроме того, GT 30 Pro защищен от пыли и влаги по стандарту IP64. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном материале.

В продажу поступила и лимитированная версия Infinix GT 30 Pro Limited Edition. В комплекте с ней идет внешний кулер GT MagCharge, который крепится к смартфону магнитом, охлаждает его и одновременно заряжает по беспроводной сети.

Infinix GT 30 Pro и GT 30 Pro Limited Edition уже можно приобрести в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Цены следующие: