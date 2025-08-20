Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC

Google, одновременно с анонсом смартфонов Pixel 10 и часов Pixel Watch 4, представила новые беспроводные наушники Pixel Buds 2a. Это самая доступная модель в линейке с активным шумоподавлением.

Pixel Buds 2a оснащены специальным чипом Tensor A1, который отвечает за работу системы активного шумоподавления Silent Seal 1.5. Это значит, что наушники эффективно блокируют внешние звуки, позволяя полностью погрузиться в музыку. Кроме того, они получили новые драйверы, которые обеспечивают более качественный и чистый звук.

Новинка может работать до 7 часов с включенным шумоподавлением, а с зарядным кейсом — до 20 часов. При отключенной системе ANC можно слушать музыку до 10 часов, а с чехлом общее время прослушивания увеличивается до 27 часов.

Зарядки наушников в футляре в течение 5 минут достаточно для 1 часа прослушивания музыки с включенной функцией активного шумоподавления. Кроме того, впервые в серии Pixel Buds батарейку в кейсе можно будет заменить. Однако беспроводной зарядки нет.

Благодаря интеграции с Gemini AI пользователи могут управлять функциями и слушать сообщения прямо в наушниках. Также есть защита от влаги по стандарту IP54, быстрый поиск через Find My Device, а также простое подключение Fast Pair и Multipoint.

Цвета Hazel и Iris

Предзаказ уже открыт, а в продаже наушники появятся 9 октября. Цена Pixel Buds 2a — $129 (~10 400 рублей).