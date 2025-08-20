Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC | The GEEK
close
Новости

Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC

Новинка может работать до 20 часов с включенным шумодавом.

Google, одновременно с анонсом смартфонов Pixel 10 и часов Pixel Watch 4, представила новые беспроводные наушники Pixel Buds 2a. Это самая доступная модель в линейке с активным шумоподавлением.

Pixel Buds 2a оснащены специальным чипом Tensor A1, который отвечает за работу системы активного шумоподавления Silent Seal 1.5. Это значит, что наушники эффективно блокируют внешние звуки, позволяя полностью погрузиться в музыку. Кроме того, они получили новые драйверы, которые обеспечивают более качественный и чистый звук.

Новинка может работать до 7 часов с включенным шумоподавлением, а с зарядным кейсом — до 20 часов. При отключенной системе ANC можно слушать музыку до 10 часов, а с чехлом общее время прослушивания увеличивается до 27 часов.

Зарядки наушников в футляре в течение 5 минут достаточно для 1 часа прослушивания музыки с включенной функцией активного шумоподавления. Кроме того, впервые в серии Pixel Buds батарейку в кейсе можно будет заменить. Однако беспроводной зарядки нет.

Благодаря интеграции с Gemini AI пользователи могут управлять функциями и слушать сообщения прямо в наушниках. Также есть защита от влаги по стандарту IP54, быстрый поиск через Find My Device, а также простое подключение Fast Pair и Multipoint. 

Цвета Hazel и Iris

Предзаказ уже открыт, а в продаже наушники появятся 9 октября. Цена Pixel Buds 2a — $129 (~10 400 рублей).

id·208233·20250820_2233
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю
Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold
Лучшие беспроводные наушники до 9000 рублей в 2025 году
Gemini заработал в России. Мы проверили
Baseus выпустил в России TWS-наушники Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением
Обзор наушников Soundcore Liberty 5
Тестировал Soundcore Liberty 5 каждый день. Рассказываю, стоит ли брать
Google случайно показала всю линейку Pixel 10
Раскрыты все цвета складного Google Pixel 10 Pro Fold
Раскрыты все цвета Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 показали во всех цветах на официальных рендерах
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы
Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus
Google Gemini научился превращать изображения в видео со звуком
Google оштрафовали на $314 млн за слежку за Android-пользователями
Зарубежный блогер показал распаковку наушников Nothing Headphones (1) на видео
Nothing выпустила полноразмерные наушники Headphones (1)
Обзор Anker Soundcore Space One Pro
Обзор Anker Soundcore Space One Pro: наушники, от которых трясёт
Живые фото полноразмерных наушников Nothing Headphone (1) утекли в сеть
Обзор Anker Soundcore Liberty 4 Pro
Обзор Anker Soundcore Liberty 4 Pro: наушники с экраном и отличным звуком

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK