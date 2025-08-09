Samsung продала более 20 млн смартфонов серии Galaxy S25

Продажи серии смартфонов Samsung Galaxy S25 превысили 20 млн штук, что на 12,2% больше, чем прошлогодней линейки Galaxy S24. Об этом рассказал инсайдер Тарун Ватс со ссылкой на источники.
Самым продаваемым смартфоном в новой серии стал флагман Galaxy S25 Ultra. Его продажи достигли 9,64 миллиона экземпляров.
Вот как распределились продажи по всем моделям:
- Galaxy S25 Ultra — 9,64 млн штук;
- Galaxy S25 — 6,07 млн штук;
- Galaxy S25 Plus — 3,85 млн штук;
- Galaxy S25 Edge — 650 тыс штук.
