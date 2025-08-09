Samsung продала более 20 млн смартфонов серии Galaxy S25

Продажи серии смартфонов Samsung Galaxy S25 превысили 20 млн штук, что на 12,2% больше, чем прошлогодней линейки Galaxy S24. Об этом рассказал инсайдер Тарун Ватс со ссылкой на источники.

Самым продаваемым смартфоном в новой серии стал флагман Galaxy S25 Ultra. Его продажи достигли 9,64 миллиона экземпляров.

Вот как распределились продажи по всем моделям: