Новости

Samsung продала более 20 млн смартфонов серии Galaxy S25

Самым продаваемым стал флагман Galaxy S25 Ultra.

Продажи серии смартфонов Samsung Galaxy S25 превысили 20 млн штук, что на 12,2% больше, чем прошлогодней линейки Galaxy S24. Об этом рассказал инсайдер Тарун Ватс со ссылкой на источники.

Самым продаваемым смартфоном в новой серии стал флагман Galaxy S25 Ultra. Его продажи достигли 9,64 миллиона экземпляров.

Вот как распределились продажи по всем моделям:

  • Galaxy S25 Ultra — 9,64 млн штук;
  • Galaxy S25 — 6,07 млн штук;
  • Galaxy S25 Plus — 3,85 млн штук;
  • Galaxy S25 Edge — 650 тыс штук.
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
