Разработчики Max прокомментировали обвинения в слежке

В пресс-службе Max отреагировали на обвинения в несанкционированной активации камеры.
Валентин Снежин сегодня в 20:28

Разработчики российского мессенджера Max прокомментировали обвинения в несанкционированной активации камеры на устройствах пользователей. Поводом послужили сообщения в Telegram-каналах: по словам некоторых пользователей, антивирусы регулярно фиксируют попытки доступа к камере со стороны приложения.

В пресс-службе Max заявили РБК, что камера включается исключительно с согласия пользователя — например, при запуске видеозвонка. Без явного действия со стороны человека мессенджер не запрашивает и не использует доступ к камере.

«Пользователь активирует камеру компьютера в Max только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка».

— подчеркнули в компании.

Подобные инциденты уже обсуждались осенью 2024 года: тогда пользователи антивируса «Касперский» жаловались на ложные срабатывания, и разработчики пообещали исправить технические нюансы.

На данный момент Max находится в стадии бета-тестирования, а официальный запуск ожидается осенью 2025 года.

