Промокоды для Genshin Impact на октябрь 2025

Список актуальных промокодов на мору, камни истока и другие ценные ресурсы

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на октябрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на октябрь 2025

  • EPIC2025 — 40 гемов.
  • R4SCAU7CR1G9 — 60 гемов.
  • CLD6ZWU35GTH — 60 гемов.
  • GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя.
  • ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!

Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Новые промокоды в Genshin Impact на 2025

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне:

  1. Откройте игровое меню Паймон;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

На ПК:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

На PlayStation:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
