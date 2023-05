Японским работникам дают отпуск для игры в новую «Зельду»

Японские компании начинают учитывать интересы сотрудников, которые хотят отдыхать не только на курортах, но и за компьютерными играми. В Японии на днях прошла серия праздников «Золотая неделя», но некоторые японцы взяли дополнительные «Каникулы Zelda», чтобы поиграть в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Согласно японскому законодательству, работники имеют право на 10 или более дней и до 20 дней оплачиваемого отпуска в год, однако не всегда есть возможность свободно взять отпуск. Сейчас в Японии появляются компании, которые не критикуют сотрудников даже за взятие «игрового отпуска».

Такой подход особенно актуален для японцев, которые по традиции много работают и не могут всегда свободно распоряжаться своим временем. По мнению экспертов, это может улучшить мотивацию работников, так как они могут проводить время за любимым делом в отпуске.