Обзор realme 12 5G: бюджетник с нетипичным дизайном

В конце мая 2024 года в России появились доступные смартфоны realme 12 5G и realme 12+ 5G. Я успел ознакомиться с базовой моделью realme 12 5G и готов поделиться своим опытом использования спустя месяц. У смартфона есть как преимущества, так и недостатки.

Характеристики realme 12 5G

Модель: realme 12 5G (RMX3999)

Габариты: 165,6×76,1×7,69 мм, 188 г

Дисплей: 6,72 дюйма, FHD+ (1080×2400), IPS, 120 Гц, пиковая яркость 950 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 6100+ 5G

ОЗУ: 8 ГБ (доп. 8 динамической)

Память: 256 ГБ

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт

Камеры: основная — 108 Мп, f/1.75, угол обзора 84°; портрет — 2 Мп, f/2.4, угол обзора 89°, селфи – 8 Мп

Безопасность: сканер отпечатков пальцев

Защита от воды: IP54

ОС: realme UI 5.0 (Android 14)

NFC: нет

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, LTE, 5G

Стоимость на момент обзора: 21 990 ₽

Комплект поставки

Поставляется realme 12 в привычной упаковке желтого цвета. Внутри:

Смартфон

Блок питания на 45 Вт SuperWOOC

Кабель USB-A – USB Type-C

Иголка для SIM-лотка

Силиконовый чехол

Инструкция

Внешний вид

Дизайн realme 12 явно заслуживает внимания. Несмотря на свою доступность, телефон выглядит стильно, и не скажешь, что он из дешевых. Начнем с блока камер: он большой, а градиент фиолетового цвета красиво переливается и меняет свою яркость под разным углом света. Это напоминает классические циферблаты часов. Как утверждает realme, дизайн 12-й серии был разработан в сотрудничестве с известными производителями швейцарских часов премиум-класса.

Посередине корпуса проходит так называемый «шов», который не является просто нарисованной линией, а выполнен в виде выпуклых ромбовидных узоров.

Окантовка сделана из пластика, хотя визуально напоминает хирургическую сталь, как у iPhone 14 Pro фиолетового цвета. Она также собирает отпечатки пальцев, но они не так сильно заметны.

Правая сторона оснащена физическими кнопками включения/выключения (со сканером отпечатков пальцев) и регулировки громкости. Нажимать кнопки одной рукой удобно. Левая сторона чистая. Сканер работает без нареканий.

Внизу находятся порт Type-C, динамик, микрофон и вход для наушников.

На верхней части разместили второй динамик, микрофон, лоток для SIM-карты и карты памяти microSD емкостью до 2 ТБ. Если нет необходимости во флешке, можно вставить две SIM-карты.

Корпус realme 12 легкий и тонкий (всего 7,69 мм). Экран и грани плоские, без закруглений, в отличие от старшей модели realme 12 Pro. Для кого-то это будет явным плюсом.

На свету переливается не только блок камер, но и сам корпус. Фиолетовый цвет под разными углами света превращается в золотисто-желтый.

Задняя поверхность матовая, поэтому она не собирает отпечатков пальцев совсем. Сам корпус выглядит стильно, современно и совсем не скучно.

Есть также защита по стандарту IP54, что обеспечивает частичную защиту от пыли и влаги. Смартфонов можно пользоваться на улице во время дождя, а вот прямого воздействия струй воды он может не пережить.

В целом, дизайн смартфона интересный и явно заслуживает своего внимания.

Дисплей

Сразу из коробки realme 12 поставляется с наклеенной заводской плёнкой. Смартфон оснащён 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2400 (FHD+) и частотой обновления до 120 Гц.

Пиковая яркость дисплея составляет 950 нит. Поэтому на улице в солнечную погоду придётся выкручивать яркость на максимум, но даже это не всегда может помочь.

Детализация и цветовая передача приятные, но не более того. Для своей цены это вполне хорошо. Рамки вокруг экрана немного толстоваты, но к этому быстро привыкаешь и перестаёшь обращать внимание.

В настройках есть режимы для защиты глаз, которые делают цветовую палитру более жёлтой для уменьшения напряжения на глаза. Для любителей читать прямо с экрана смартфона предусмотрена «черно-белая» палитра.

В оболочке продолжает применяться мини-капсула. На момент написания обзора она умеет отображать состояние батареи, погоду, воспроизводить музыку и показывать статистику шагов.

К сожалению, пока мини-капсула не более, чем для визуального развлечения. Те же музыкальные треки работают лишь с «избранными» стриминговыми сервисами. Например, YT Music и встроенное приложение «Музыка» будут отображать воспроизведение в капсуле, а в Яндекс Музыке такого уже не будет. Также ставится под вопрос её не совсем удобное управление. Например, нельзя зажать или нажать на капсулу, чтобы открылось управление треком или само приложение с треком.

Производительность

Сердцем realme 12 выступает чипсет MediaTek Dimensity 6100+ 5G, представленный летом 2023 года, в паре с 8 ГБ ОЗУ, которую можно расширить на дополнительные 8 ГБ за счёт установки microSD. Процессор не самый продвинутый, скорее вариант для доступных смартфонов, которые могут тянуть современные игры на средних настройках.

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В синтетических тестах бывают просадки и довольно сильные. В AnTuTu 10 смартфон набирает 431 546 баллов. Несмотря на это, смартфон позволяет запускать PUBG и Call of Duty на высоких настройках, но местами всё-таки бывают просадки FPS. После часа игры в тот же Call of Duty, задняя часть смартфона становиться лишь немного тёплой.

Единственный плюс данного процессора — его энергоэффективность. Из-за не самых высоких показателей он не расходует много заряда аккумулятора, что позволяет смартфону долго работать без подзарядки.

Возникает риторический вопрос: зачем в смартфон 2024 года ставить достаточно спорный процессор? Такое решение подойдет разве что нетребовательным пользователям для повседневных задач — позвонить, написать в мессенджере, сделать фото и посмотреть YouTube. Для игр явно стоит смотреть в сторону более мощного устройства.

Звук

Realme 12 использует двойные стереодинамики, которые производят более менее приемлемый звук за свой бюджет. Однако есть недостаток в насыщенности, объёме и глубины. На максимальной громкости звук слишком плоский.

Для YouTube вполне пойдёт, а вот для просмотра в пути блокбастеров и чего-то подобного – лучше использовать наушники.

Фото

На задней стороне realme 12 расположена камера с двумя модулями: основной с разрешением 108 Мп и 2 Мп датчик для размытия фона. Широкоугольный объектив отсутствует.

Без углубления в технические характеристики отмечу, что камера здесь вполне достойная. Есть 3-кратное приближение, ИИ-алгоритмы, качественное макро, режим портрета и даже поддержка ночной съёмки.

1x 2x 3x

Камера снимает хорошо, особенно в дневное время. Алгоритмы адекватно обрабатывают изображения, но иногда требуется подождать 1-2 секунды, чтобы фотография прогрузилась в галерее.

При достаточном освещении ночная съёмка для своей ценовой категории достойная.

Смартфон умеет снимать видео в разрешениях 720p и 1080p с частотой 30 к/с. Оптическая стабилизация отсутствует. На выходе получается весьма неплохая картинка для смартфона. Если просматривать записи на большом экране, детализация будет немного страдать. Ночное видео лучше снимать с хорошим освещением, ибо в противном случае будет много шумов.

Оригиналы фото и видео доступны на Яндекс Диске.

Автономность

Одним из главных достоинств realme 12 является отличная автономность благодаря процессору и оптимизированной оболочке. Батарея на 5000 мАч позволяет устройству проработать около двух недель в режиме ожидания и сутки в режиме активного использования (звонки, переписки, 30 минут игры и просмотр видео).

Есть также поддержка быстрой зарядки на 45 Вт c фирменной технологией SUPERVOOC, позволяющая зарядить смартфон с 0 до 100% за час. Блок на 45 Вт идёт в комплекте.

Итого

В целом, realme 12 — хороший смартфон со своими плюсами и недостатками. Прежде всего, он выделяется внешним видом: ребристый шов, красиво переливающийся блок камер и глянцевые грани придают ему стильный вид. К недостаткам можно отнести сомнительный процессор и средний звук.

Если вы не планируете играть в игры, а вам нужен аппарат для базовых задач и важно иметь красивое устройство, то realme 12 — хороший выбор.

Валентин Снежин Плюсы Нетипичный дизайн

Хорошая камера для дневной съёмки

Автономность Недостатки Спорный процессор

Плоский звук

Нет NFC