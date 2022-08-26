Запущена нейросеть для создания обнаженных девушек

Разработчик под ником dreampen создал нейросеть, которая позволяет на основе текстового описания, создавать изображения голых женщин. Сайт с такой своеобразной программой носит название Pornpen.

Нейросеть создает картинки по заданным параметрам. Например, можно указать рост, вес, национальность, цвет волос и кожи и другие желаемые критерии девушки. После этого генерируется изображение.

Стоит отметить, что как и любая подобная программа (раньше был deepnude, который «раздевал» женщин), Pornpen реалистичностью похвастаться не может. Не особо четкими создаются лица, а иногда вообще добавляются инородные части тела.

Интересно, как скоро сайт не выдержит огромного потока посетителей.

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